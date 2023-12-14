Жителям РФ разъяснили, можно ли направить обращения к Путину после прямой линии

Россияне смогут направить свое обращение к президенту Владимиру Путину и после завершения прямой линии с главой государства, они будут внесены в базу и взяты в работу. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, пишет РЕН ТВ.

14 декабря в России состоятся «Итоги года с Владимиром Путиным». Этот формат объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию, которые проходят ежегодно. Всего за уже проведенных 18 прямых линий Путин ответил на 1258 вопросов граждан — в среднем, почти по 70 за одно мероприятие, подсчитали в ТАСС. А за 14 больших пресс-конференций глава государства ответил на 1029 вопросов журналистов — в среднем по 64 за пресс-конференцию.

В этом году россияне смогут направить свои обращения к Путину и после прямой линии.

«Прислать свои обращения можно сейчас, во время прямой линии, и даже после нее. Как нам рассказали, все вопросы будут внесены в базу «Народного фронта» и их возьмут в работу», — пояснила Ксения Солдатова.

Колл-центр, который принимает вопросы от граждан России, работает и в день проведения прямой линии. Операторы сменяют друг друга каждые два часа.