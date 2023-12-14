В Ереване блогерша Финесс попыталась сбежать от следствия через окно

Российская блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия Максимовская) попыталась сбежать от следствия в Ереване через окно полицейского участка. Об этом сообщает armtimes.com.

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Издание уточнило, что во время нахождения в следственном отделе Финесс попросилась в туалет. Когда следователь проводил ее до помещения, она выбралась наружу через маленькое окошко в туалете и упала, получив телесные повреждения. Девушку перевели в медицинский центр «Эребуни», где врачи зафиксировали у нее перелом позвоночника.

О том, что правоохранительные органы Армении задержали двух россиян по обвинению в хулиганстве, Следственный комитет республики сообщил 9 декабря.