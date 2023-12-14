В Минцифры назвали условие продаж рецептурных лекарств онлайн

Лекарства, отпускаемые в России по рецепту, разрешат продавать в интернете по биометрическим данным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ).

Для подтверждения личности при покупке лекарств подойдут большинство устройств с камерой, рассказали в ЦБТ. По задумке Минцифры, с помощью цифрового слепка лица покупатель сможет подтвердить личность и при заказе лекарства, и при его получении у курьера. По закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС) приравнивается к предъявлению паспорта.

В Минцифры и ЦБТ подчеркнули, что законодательство готово к онлайн-продажам рецептурных препаратов, но для запуска сервиса нужны технические доработки со стороны аптек. Аптеки должны пройти интеграцию с ЕБС, Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Основатель маркетплейса Ruherb.pro Алексей Свистов рассказал, что онлайн-продажа рецептурных лекарств поможет аптекам привлечь больше клиентов. По его мнению, это также усилит конкуренцию в отрасли и снизит наценки на препараты.

Управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев добавил, что введение электронных рецептов в оборот ускорится, а нарушений, связанных с покупкой препарата по чужому рецепту, станет меньше.