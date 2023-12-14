В Минцифры назвали условие продаж рецептурных лекарств онлайн
Лекарства, отпускаемые в России по рецепту, разрешат продавать в интернете по биометрическим данным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ).
Для подтверждения личности при покупке лекарств подойдут большинство устройств с камерой, рассказали в ЦБТ. По задумке Минцифры, с помощью цифрового слепка лица покупатель сможет подтвердить личность и при заказе лекарства, и при его получении у курьера. По закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС) приравнивается к предъявлению паспорта.
В Минцифры и ЦБТ подчеркнули, что законодательство готово к онлайн-продажам рецептурных препаратов, но для запуска сервиса нужны технические доработки со стороны аптек. Аптеки должны пройти интеграцию с ЕБС, Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Основатель маркетплейса Ruherb.pro Алексей Свистов рассказал, что онлайн-продажа рецептурных лекарств поможет аптекам привлечь больше клиентов. По его мнению, это также усилит конкуренцию в отрасли и снизит наценки на препараты.
Управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев добавил, что введение электронных рецептов в оборот ускорится, а нарушений, связанных с покупкой препарата по чужому рецепту, станет меньше.
Ранее в ЦБТ рассказали, что в 2024 году возможность оплачивать поездки в метро с помощью биометрических данных появится в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Самаре. При оплате по биометрии к турникету не нужно прикладывать билет, пластиковую карту или смартфон - требуется лишь посмотреть в установленную на турникете камеру. Чтобы это работало, необходимо заранее привязать банковскую карту к специальному приложению.