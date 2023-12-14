В России может появиться понятие «студенческая семья»

По данным соцопросов, 83 процента молодых людей считают, что вступать в брак лучше до 25 лет. Но только 0,4 процента семей студентов-очников имеют детей. Такие цифры привела зампред Госдумы Анна Кузнецова на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере, которое состоялось 11 декабря в Доме союзов. Чтобы молодежь не откладывала женитьбу, а в таких союзах появлялись дети, Госдума рекомендовала Правительству законодательно закрепить понятие студенческой семьи и подумать о ее поддержке. Это предложение вошло в проект постановления палаты по итогам ежегодного доклада о положении детей и семей с детьми, который депутаты заслушали 18 октября.

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Если Правительство не успеет

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Анализ данных Росстата свидетельствует, что чем раньше в семье появляется первый ребенок, тем чаще она становится многодетной. Сейчас на тысячу женщин 20-24 лет приходится 71 процент рождений, хотя 10 лет назад было 88 процентов, сообщила Анна Кузнецова.

На пленарном заседании 14 декабря депутаты планируют рассмотреть проект постановления по итогам ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей. Один из пунктов этого документа рекомендует кабмину «рассмотреть вопрос о законодательном закреплении понятия «студенческая семья».

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала «Парламентской газете», что параллельно депутаты разрабатывают свой законопроект, причем советуясь со студенческим сообществом: «Будет медлить Правительство — мы внесем свой вариант».

Без возрастного ценза

Первый признак студенческой семьи — это наличие у супругов студенческого билета. По словам Останиной, главное, чтобы они учились в средне-специальных или высших учебных заведениях, независимо от возраста. Это принципиальное отличие от «молодой семьи», где есть возрастной ценз — до 35 лет. И второй момент — доход такой семьи складывается из стипендий супругов.

«Мы отделили студенческую семью от молодой семьи, потому что в последней супруги сами зарабатывают, и у нас есть федеральная целевая программа «Молодая семья», на которую ежегодно выделяли 5 миллиардов рублей. Правда, на следующий год выделили только четыре. Я не раз говорила, чтобы сохранили финансирование хотя бы на прежнем уровне. У нас 131 тысяча молодых семей стоит в очереди на жилье, и только 13 тысяч в год получают его по этой программе. Но молодая семья имеет возможность зарабатывать, а не получать 1800 рублей стипендии. Именно потому, что студенты должны учиться, а не подучиваться, мы обязаны им помочь», — сказала глава комитета.

Она считает, что прежде чем призывать молодежь рожать, хорошо бы предложить ей социальную поддержку, а потом спрашивать: «А чего не рожаешь?»

Окружить заботой

Рабочая группа предлагает три основных вида поддержки студенческих семей. Во-первых, предоставлять жилье в семейном общежитии. Но поскольку не каждый вуз может позволить себе отдельное здание, то можно выделить специальный блок для семейных студентов в обычном общежитии.

Во-вторых, студенческим семьям, в которых есть ребенок, нужно платить стипендию, эквивалентную величине регионального прожиточного минимума.

В-третьих, при общежитиях должны быть социальные няни, с которыми можно оставить ребенка и пойти на лекцию или семинар. В комитете считают, что во время учебы родители должны быть спокойны, что их дети находятся под присмотром.

Кроме того, по мнению Нины Останиной, нужна финансовая поддержка студенческим семьям на федеральном и региональном уровнях. Она рассказала, что в ряде субъектов она есть уже сейчас. Например, в Калининградской области студенческая семья, в которой родился ребенок, получает единовременную выплату в 345 тысяч рублей, а затем еще по 20 тысяч рублей в месяц в течение трех последующих лет.

По словам депутата, часто и родители студентов против, чтобы те рожали ребенка, не имея ни работы, ни жилья. Поэтому в Калининградской области отрабатывают вариант, когда сразу после наступления беременности область снимает семье жилье за счет областного бюджета.