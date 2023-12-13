Главную новогоднюю елку доставили в Кремль

В Московский Кремль доставлена главная новогодняя ель страны, ее привезли из Щелковского городского округа Подмосковья, сообщает ТАСС.

Для ее доставки использовался специальный автопоезд, который ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

Ель спилили в деревне Новопареево 11 декабря, ему было 84 года. Дерево было выбрано отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов. Отбор вели по критериям высоты, правильной (пирамидальной) формы кроны, равномерного окраса хвои и возможности подъезда к дереву. После спила ель была упакована и уложена на платформу для транспортировки в столицу.

Живую елку на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года, однако в 2001-2005 годах сильные морозы мешали спиливать и перевозить дерево, в связи с чем его заменяли на искусственное.