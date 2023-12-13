МЧС: сектор Газа смогли покинуть еще 28 граждан РФ и членов их семей

Сегодня пункт пропуска КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересекли ещё 28 граждан РФ и членов их семей. Об этом сообщили в МЧС России . Наши спасатели первыми видят вышедших из сектора сразу за воротами КПП и немедленно отправляют в пункт помощи оперативного штаба.

Ранее в МЧС сообщили о 22 гражданах, которые были приняты, взяты на учет и отправлены автобусами в Каир . Но вот теперь стало известно, что количество вышедших по специальным спискам Египта и Израиля увеличилось до 28 человек.

Оформление документов - эта процедура, прежде всего, для членов семей россиян, потому что не все они имеют российское гражданство, либо не все достаточные документы имеются на русском языке. В смешанных семьях загранпаспорта зачастую имеют женщины-россиянки, а маленькие дети и мужья-палестинцы таких документов могут и не иметь. Но эта стандартная для смешанных семей проблема устранима. Ее решение давно отработано и все необходимые документы для перелета в Москву люди получают в Каире на базе российского оперативнго штаба.