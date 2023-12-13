Акунина потребовали признать иноагентом после слов об ударах по Крыму

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на призывы к террористической и экстремистской деятельности после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины. Lenta.ru
Политик обратил внимание не только на его слова о «нормальности» атак на российские города, но и на его общую позицию к специальной военной операции. Обращение Бородина было направлено в Генпрокуратуру России. News.ru
13 декабря стало известно, что писатель Борис Акунин заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Он вел беседу с актером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета.Ru