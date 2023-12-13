Акунина потребовали признать иноагентом после слов об ударах по Крыму

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на призывы к террористической и экстремистской деятельности после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины. Lenta.ru

Политик обратил внимание не только на его слова о «нормальности» атак на российские города, но и на его общую позицию к специальной военной операции. Обращение Бородина было направлено в Генпрокуратуру России. News.ru