Дед Мороз рассказал, что делает летом

«А потом мы же путешествуем много, ездим к своим друзьям, занимаемся сбором ягод, грибов, чтобы потом попотчевать и, как это называется, вместе с друзьями собраться и полакомиться тем, что даёт нам природа», — сказал Дед Мороз.