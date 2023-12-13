Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался на 71-м году жизни

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер в возрасте 70 лет. RT на русском

"Ушел из жизни Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки", – говорится в сообщении пресс-службы учреждения. Москва24

Причиной смерти журналиста стала тяжелая болезнь. ТАСС

Владимир Гронский родился в 1952 году в Кронштадте и получил образование в Ленинградском государственном университете (ныне — СПбГУ). В 1978 году он начал работать корреспондентом в газете «Ленинградская правда», позднее он стал одним из основателей издания «Невское время». В 1996 году его назначили на должность главного редактора газеты «Вечерний Петербург», которую он занимал вплоть до 2001 года. В 2013 году он стал директором музея Суворова, а в 2021 году распоряжением правительства России был назначен гендиректором Российской национальной библиотеки. News.ru

Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался на 71-м году жизни
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