Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался на 71-м году жизни

Владимир Гронский родился в 1952 году в Кронштадте и получил образование в Ленинградском государственном университете (ныне — СПбГУ). В 1978 году он начал работать корреспондентом в газете «Ленинградская правда», позднее он стал одним из основателей издания «Невское время». В 1996 году его назначили на должность главного редактора газеты «Вечерний Петербург», которую он занимал вплоть до 2001 года. В 2013 году он стал директором музея Суворова, а в 2021 году распоряжением правительства России был назначен гендиректором Российской национальной библиотеки. News.ru