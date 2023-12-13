Автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области

В районе хутора Высокий в Краснояружском районе Белгородской области подорвался автомобиль с мирными жителями, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, автомобиль подорвался в результате наезда на мину, пострадали три человека, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго – закрытая черепно-мозговая травма», – написал глава Белгородской области.

Бригадами медицины катастроф они доставляются в городскую больницу Белгорода, третий находится в Краснояружской центральной районной больнице с сотрясением мозга.