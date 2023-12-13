У Ларисы Лужиной случился сердечный приступ

Родственники народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной вызвали скорую помощь после того, как она пожаловалась на боль в груди. Врачи диагностировали нарушение сердечного ритма, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 84-летней звезде фильма «Вертикаль» стало плохо накануне вечером. Артистка жаловалась на перепады давления, затрудненное дыхание и давящие боли в груди.

Прибывшие врачи скорой помощи оказали своевременную помощь и стабилизировали состояние Ларисы Лужиной. От госпитализации она отказалась.

Лужина получила известность благодаря своим ролям в таких проектах как «Тишина», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «Тайны дворцовых переворотов».