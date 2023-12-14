Большинство россиян загадывают желание в новогоднюю ночь

Согласно данным опроса, 73% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь. Остальные 27% этого не делают.

Самое распространённое желание на следующий год — здоровье для себя и для близких (76%). Также опрошенные пожелают себе быть счастливыми (44%), год без катаклизмов и катастроф (28%) и найти любовь (21%).

По 20% россиян хотели бы купить новую квартиру, дачу или автомобиль, а также найти своё призвание. Ещё 19% респондентов желают отправиться в путешествие мечты, а 16% — найти чемодан с 1 млн рублей.

6% опрошенных загадают провести весь будущий год на удалёнке, а 3% завели бы себе домашнее животное.

Всего в опросе сервиса «Работа.ру», который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.