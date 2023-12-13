Преданный пес почти сутки пробыл на морозе у аэропорта Новокузнецка

Собака почти сутки пробыла на морозе в минус 35 градусов у аэропорта Новокузнецка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Работники авиагавани предположили, что его бросил пассажир самолета.

Канал отмечает, что собаку завели его на парковку, где отогрели и накормили. Отмечается, что там за ним будут приглядывать, пока не найдется хозяин.

Ранее сообщалось, что в августе на вершине горы в Колорадо нашли труп пропавшего туриста, рядом также обнаружили его выжившую собаку, которая находилась рядом с телом мужчины два месяца. К поискам пропавшего 71-летнего Рича Мура привлекли спасателей на вертолете, они обнаружили его автомобиль, однако найти самого мужчину им не удалось. Тело мужчины обнаружил охотник.