Появилась реакция авиакомпаний на новости об открытии краснодарского аэропорта

Администрация Краснодарского края не исключила возобновления работы краснодарского аэропорта. О том, как отреагировали на данную новость авиакомпании — в материале «Рамблера».

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В частности, в случае открытия аэропорта Краснодара и снятия текущих ограничений начать выполнение рейсов готова авиакомпания «Россия», передает ТАСС.

Готовность выполнять до четырех ежедневных рейсов в день между Москвой и Краснодаром в случае открытия аэропорта выразил и «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, компания будет совершать такое количество полетов «на первом этапе».

Лоукостер «Победа» также сообщил о готовности возобновить полеты в Краснодар после новогодних праздников в 2024 году в случае открытия аэропорта, пишет ТАСС.

Напомним, что «Россия» и «Победа» входят в группу «Аэрофлот».

Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.