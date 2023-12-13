Появилась реакция авиакомпаний на новости об открытии краснодарского аэропорта
Администрация Краснодарского края не исключила возобновления работы краснодарского аэропорта. О том, как отреагировали на данную новость авиакомпании — в материале «Рамблера».
В частности, в случае открытия аэропорта Краснодара и снятия текущих ограничений начать выполнение рейсов готова авиакомпания «Россия», передает ТАСС.
Готовность выполнять до четырех ежедневных рейсов в день между Москвой и Краснодаром в случае открытия аэропорта выразил и «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, компания будет совершать такое количество полетов «на первом этапе».
Лоукостер «Победа» также сообщил о готовности возобновить полеты в Краснодар после новогодних праздников в 2024 году в случае открытия аэропорта, пишет ТАСС.
Напомним, что «Россия» и «Победа» входят в группу «Аэрофлот».
Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.
Режим ограничений на выполнение полетов начал действовать с 24 февраля 2022 года – после начала спецоперации РФ на Украине. В целях безопасности были временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.