Скончался автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Российский журналист, автор цикла очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».
В последний год у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем. Он умер дома от последствий неизлечимого заболевания.
В 1990-х годах Андрей Константинов был корреспондентом «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, гендиректором и главным редактором «Агентства журналистских расследований» (в состав группы АЖУР входит «Фонтанка»), писал романы и очерки.
В 90-х вышли его циклы очерков «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», романы «Адвокат», «Журналист-2» и другие, по мотивам которых был снят сериал «Бандитский Петербург».
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