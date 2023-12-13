Скончался автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Российский журналист, автор цикла очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».

В последний год у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем. Он умер дома от последствий неизлечимого заболевания.

В 1990-х годах Андрей Константинов был корреспондентом «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, гендиректором и главным редактором «Агентства журналистских расследований» (в состав группы АЖУР входит «Фонтанка»), писал романы и очерки.