Умер основатель "Фонтанки" Андрей Константинов

На 61 году жизни в Санкт-Петербурге скончался журналист, писатель и сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила «Фонтанка».

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В июне 1996 года по инициативе Константинова было создано агентство «Служба журналистских расследований», которое начало работать при издательском доме «Шанс». С февраля 1998 года он был генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического «Агентства журналистских расследований», куда входят «МК-Питер», журнал «Город-812», а также интернет-портал «Фонтанка.Ру». Помимо этого, журналист основал интернет-издание 47news.

— На 61-ом году утром, 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел, — говорится в сообщении «Фонтанки».

Помимо семи многосерийных фильмов «Бандитского Петербурга», по мотивам романов писателя были сняты такие сериалы, как «Свой-чужой», «Тульский Токарев» и «Защита свидетелей».