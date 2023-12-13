Акунин заявил, что "понимает" атаки украинских террористов на Крымский мост

Бывшие россияне, сбежавшие из страны и поливающие её грязью из-за границы, продолжают вестись на розыгрыши знаменитых отечественных пранкеров Лексуса и Вована, которые выкладывают записи в своём Telegram-канале.

Очередной жертвой их деятельности стал писатель Борис Акунин (Чхартишвили), покинувший РФ ещё в 2014 году - "не в силах выносить всеобщее ликование от присоединения Крыма" - и живущий с тех пор в Лондоне.

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Собеседник Акунина притворился бывшим министром культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и, в частности, спросил Акунина об отношении к фразе "хороший русский - мёртвый русский".

"Это всё совершенно понятно, у меня на этот счёт нет никаких ни обид, ни претензий, я это понимаю", - заявил беглый писатель, выразивший при этом пожелание, чтобы украинское руководство "скорректировало" этот курс, чтобы таким, как Акунин, было проще вести антироссийскую деятельность.

С "пониманием" он относится и к атакам террористов на Белгородскую область, и к ударам по Крымскому мосту, вопрошая: "А как иначе?"

С точки зрения Акунина, "промывать сознание" россиянам (этот процесс он так открыто и называет) - очень важно, ведь в военную победу Украины он сам не верит. И именно поэтому изо всех сил пытался убедить фейкового экс-министра культуры Украины в необходимости работать с оппозиционно настроенными россиянами и не считать их людьми второго сорта - при всём "понимании" Акуниным такого подхода.

Акунин также цинично отметил, что его смущают убийства россиян, так как из-за этого он теряет читательскую аудиторию. Ведь его книги, как и книги его коллег-иноагентов, до сих пор продаются в РФ, а сам писатель даже не получил статуса иностранного агента - к его собственному удивлению.