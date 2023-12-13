В Москве впервые лишили гражданства РФ за преступление

Решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления впервые вынесено после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России , у двоих принятых в гражданство РФ приезжих за незаконный оборот наркотиков изъяты российские паспорта.

В главке отметили, что в ходе проведенных проверочных мероприятий выявлены двое приезжих мужчин, ставших гражданами РФ в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, у одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго один сверток с аналогичной синтетикой.