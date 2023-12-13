Акунина потребовали признать иноагентом после слов об ударах по Крыму

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на призывы к террористической и экстремистской деятельности после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ. Бородин также отметил, что Акунина следует признать иностранным агентом.

До этого депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала запретить публикацию и продажу книг писателя.