Прямая линия Путина: какие вопросы задавали россияне и журналисты ранее

14 декабря в России состоятся «Итоги года с Владимиром Путиным». Этот формат объединяет большую пресс-конференцию и прямую линию, которые проходят ежегодно. ТАСС проанализировал и рассказал, о чем чаще всего спрашивали Путина россияне и журналисты.

Всего с 2001 года Владимир Путин в рамках прямой линии 14 раз общался с россиянами на посту президента и 4 — в качестве премьер-министра. Также он провел 16 больших пресс-конференций с журналистами. В 2020 году форматы совместили впервые, а в 2022 году на фоне загруженного графика мероприятия не проводились.

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Количество вопросов

Наибольшее количество вопросов граждане России задали Путину в ходе прямой линии в 2011 году — тогда от жителей поступило 96 обращений, из которых почти половина была связана с массовыми протестами тех лет. Меньше всего вопросов было задано на первом подобном мероприятии в 2001 году — в основном они касались экономики, безопасности и преступности, социальных гарантий.

Журналисты были наиболее активны в 2008 году — тогда от них поступило 99 вопросов. Большая часть касалась политики и государственного управления, международных отношений, экономики. Наименьшее число вопросов также было на первой пресс-конференции — 27.

Всего за 18 «Прямых линий» Путин ответил на 1258 вопросов граждан — в среднем, почти по 70 за одно мероприятие. За 14 больших пресс-конференций главе государства ответил на 1029 вопросов журналистов — в среднем по 64 за пресс-конференцию.

Какие вопросы задают чаще всего

Обычных граждан больше всего волнуют экономические и политические темы. Особенно выделяются в статистике экономические вопросы на фоне международного экономического кризиса — их число было максимальным в 2008-2010-е годы. Такого-же уровня достигли и в 2015 году, когда в отношении России начали действовать западные санкции. Интерес к политике и госуправлению был на максимальном уровне в 2011 году — этой темы касались почти половина всех вопросов граждан.

В год воссоединения России с Крымом много вопросов было об Украине и международных отношениях — эти темы заняли заметную часть «Прямой линии» и в 2015 году. Однако позднее интерес к отношениям с Украиной постепенно иссякал. Отметим, что журналисты на фоне госпереворота на Украине значительно реже задавали вопросы об отношениях с Киевом, нежели обычные россияне.

Еще двумя весомыми категориями вопросов для граждан являются разделы «личное» и «инфраструктура, ЖКХ». Также почти на любой передаче у президента спрашивали о социальных гарантиях и пенсиях, образовании и культуре, безопасности и преступности, здравоохранении. Последняя тема была особенно актуальна на фоне пандемии коронавируса в 2021 году, а также на совмещенном формате в 2020 году.

Тема армии поднималась не каждый год — вопросов по ней не было в 2001, 2006, 2010 и 2021. При этом особый всплеск интереса к теме был в 2008 году, на фоне грузино-югоосетинского конфликта. Также на передачах у Путина периодически спрашивают о спорте и экологии.