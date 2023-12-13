Вирусолог напомнил о важности ношения масок в общественных местах
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в Разговоре с Рамблером напомнил о важности ношения медицинских масок в период роста заболеваемости респираторными инфекциями.
Как мы знаем, в мае ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, тем не менее заболеваемость коронавирусом продолжается, растет заболеваемость другими острыми респираторными вирусами. Поэтому маска - это полезное средство, помогающее снизить заболеваемость. В некоторых странах, таких как Китай, Южная Корея или Япония, в период роста респираторных заболеваний и молодые, и пожилые люди сплошь и рядом носят медицинские маски, а у нас в России это как-то не принято. Но при нынешнем уровне заболеваемости такая мера была бы полезна. В первую очередь это касается пожилых людей с хроническими заболеваниями, для которых респираторные инфекции особенно опасны. Поэтому я сторонник того, чтобы пожилые граждане, которые внимательно относятся к своему здоровью, носили маски в местах большого скопления людей.Анатолий АльтштейнВирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Вместе с тем специалист отметил, что ношение медицинских масок в настоящее время не является обязательным.
"Никто по этому поводу замечаний людям делать не будет, но ношение масок было бы полезно. Если в квартире нет больных с респираторными заболеваниями, если вы просто отправились на прогулку в парк, то маски не нужны. Их нужно носить только там, где вы не можете дистанцироваться от людей, например, в общественном транспорте или в магазинах", — сказал Альтштейн, подчеркнув, что маски снижают возможность заражения человека в том случае, если они плотно прилегают к лицу.
В России в последнее время растет заболеваемость коронавирусом, напомнил вирусолог.
"Темпы заболеваемости сравнимы с тем подъемом, который был в начале 2023 года", — отметил он.
Альтштейн также порекомендовал наравне с ношением масок соблюдать другие меры профилактики.
"К другим мерам профилактики относится мытье рук, а также правильное поведение в общественных местах, когда человек старается не сближаться с посторонними людьми, особенно если у него нет маски. Дистанция между людьми, которая считается сравнительно безопасной, — это порядка 1 метра", — заключил собеседник.
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что правило ношения масок в Москве имеет исключительно рекомендательный характер, так как это вопрос личной ответственности.