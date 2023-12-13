Как мы знаем, в мае ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, тем не менее заболеваемость коронавирусом продолжается, растет заболеваемость другими острыми респираторными вирусами. Поэтому маска - это полезное средство, помогающее снизить заболеваемость. В некоторых странах, таких как Китай, Южная Корея или Япония, в период роста респираторных заболеваний и молодые, и пожилые люди сплошь и рядом носят медицинские маски, а у нас в России это как-то не принято. Но при нынешнем уровне заболеваемости такая мера была бы полезна. В первую очередь это касается пожилых людей с хроническими заболеваниями, для которых респираторные инфекции особенно опасны. Поэтому я сторонник того, чтобы пожилые граждане, которые внимательно относятся к своему здоровью, носили маски в местах большого скопления людей.

Анатолий Альтштейн Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи