Аэропорт Краснодара готовят к открытию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Режим ограничений на выполнение полетов начал действовать с 24 февраля 2022 года – после начала спецоперации РФ на Украине. В целях безопасности были временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом, по данных осведомленных источников, аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря, отмечает РИА Новости.

Информацию о возможном открытии воздушной гавани подтвердил и губернатор Вениамин Кондратьев:

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», – заявил Кондратьев.

Источник Telegram-канала Shot пояснил, что фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь «несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский», который должен быть совершен авиакомпанией «Азимут».