Назван самый любимый торт россиян

Торт «Медовик» стал самым популярным у жителей России в 2023 году, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, доля покупок медовика среди других десертов составила 19,6%, в 2022 году медовик с 17,7% занял лишь третье место.

Вторым любимым тортом россиян стал «Наполеон», его доля покупок составила 18,3%. На третьем месте оказался чизкейк, который в прошлом году был лидером, за год его доля упала с 21 до 14,7%.