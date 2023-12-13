Назван самый любимый торт россиян
Торт «Медовик» стал самым популярным у жителей России в 2023 году, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, доля покупок медовика среди других десертов составила 19,6%, в 2022 году медовик с 17,7% занял лишь третье место.
Вторым любимым тортом россиян стал «Наполеон», его доля покупок составила 18,3%. На третьем месте оказался чизкейк, который в прошлом году был лидером, за год его доля упала с 21 до 14,7%.
Торт «Прага» занял четвертую строчку рейтинга, на пятом месте — тирамису. Также шоколадный торт, «Красный бархат», морковный торт и торт «Птичье молоко» оказались среди самых популярных десертов. Исследование проводилось с помощью анализа обезличенных данных продаж за 11 месяцев 2022–2023 годов.