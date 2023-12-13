Писателя Быкова могут лишить всего имущества в России

Члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой лишить писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) всего имущества, находящегося в РФ . News.ru

Активисты обратили внимание ведомства на то, что Быков владеет двумя квартирами в Москве, их стоимость в сумме составляет примерно 55 млн рублей. Во владении писателя находятся 3-комнатная квартира 70 кв. м и квартира с одной спальней (42,3 кв. м) на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки. Газета.Ru