Писателя Быкова могут лишить всего имущества в России

Члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой лишить писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) всего имущества, находящегося в РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, авторы инициативы предлагают передать полученные в результате продажи имущества средства на нужды специальной военной операции.

Представители движения отмечают, что уехавший из страны Быков оставил в России две квартиры, общая стоимость которых оценивается в 55 млн рублей. Они находятся в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Площадь трехкомнатной квартиры составляет примерно 70 квадратных метров, а площадь однокомнатной — 42,3 квадратных метра. Сам писатель после начала СВО переехал в США, а затем нашел работу в Университете Рочестера, расположенном в Великобритании.