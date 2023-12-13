Исключительно рекомендательный характер носит правило ношения масок в Москве, так как это вопрос личной ответственности и расценивать данные рекомендации, как повод введения масочного режима, не стоит. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

«Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими», - уточнили в ведомстве.

Из-за начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа в ведомстве усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей болезней. Также населению даны рекомендации для профилактики заболеваемости, они опубликованы на сайте Роспотребнадзора по Москве. Следует чаще мыть руки и использовать антисептики, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, употреблять в пищу продукты, богатые витамином С.