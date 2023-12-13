В Росавиации отчитались о числе авиаинцидентов в 2023 году

Число авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении, до 670 случаев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации, тенденция к росту подобных случаев в России отсутствует.

По информации ведомства, из общего числа авиаинцидентов около 400 происшествий связаны с отказами авиатехники и двигателей. Показатель снизился на 2% в годовом выражении и на 18%, до 40 случаев, в ноябре.

Глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенков отметил, что сейчас российские авиакомпании имеют логистические цепочки, которые позволяют получать требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.