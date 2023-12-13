В Росавиации отчитались о числе авиаинцидентов в 2023 году

В Росавиации заявили о снижении числа авиаинцидентов
Число авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении, до 670 случаев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации, тенденция к росту подобных случаев в России отсутствует.
По информации ведомства, из общего числа авиаинцидентов около 400 происшествий связаны с отказами авиатехники и двигателей. Показатель снизился на 2% в годовом выражении и на 18%, до 40 случаев, в ноябре.
Глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенков отметил, что сейчас российские авиакомпании имеют логистические цепочки, которые позволяют получать требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники.
Напомним, что ранее издание Newsweek заявило, что число авиационных происшествий в России увеличилось из-за отсутствия запчастей для самолетов, дефицит которых возник из-за санкций. По их информации, с сентября по 8 декабря 2023 года в России произошло в общей сложности 60 происшествий, в число которых входят возгорание двигателей и иные технические неполадки.