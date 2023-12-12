В Ростовской области из-за ледяного дождя остались без света 180 тыс. человек
Из-за ледяного дождя в Ростовской области без электроснабжения остались более 180 тыс. человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В своем Telegram-канале Голубев сообщил, что из-за отключения электроэнергии ситуация в региона остается сложной, режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе.
Губернатор сообщил, что для аварийных работ было привлечено дополнительно более 20 бригад из соседних регионов, энергоснабжение котельных и соцобъектов временно подключено к резервным источникам.
Ранее Голубев сообщил, что ухудшение погодных условий в Ростовской области стало причиной массовых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. В Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС.
В Аксае из-за гололеда рухнула опора ЛЭП, без света остался почти весь город с населением около 45 тыс. человек.