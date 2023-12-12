В Ростовской области из-за ледяного дождя остались без света 180 тыс. человек

Из-за ледяного дождя в Ростовской области без электроснабжения остались более 180 тыс. человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В своем Telegram-канале Голубев сообщил, что из-за отключения электроэнергии ситуация в региона остается сложной, режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе.

Губернатор сообщил, что для аварийных работ было привлечено дополнительно более 20 бригад из соседних регионов, энергоснабжение котельных и соцобъектов временно подключено к резервным источникам.

Ранее Голубев сообщил, что ухудшение погодных условий в Ростовской области стало причиной массовых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. В Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС.