В России хотят создать систему борьбы с травлей в школах
Психологи назвали причины, которые могут говорить о проблемах в школе. Среди них выделяют: односложные ответы без подробностей, защитные жесты во время разговора, испорченную одежду. Чтобы понять есть ли у ребенка трудности, важно чтобы у родителей был доверительный и безопасный контакт с ним. Как его установить Авторадио рассказала семейный психолог Юлия Пирогова:
«Чтобы ребенок делился и рассказывал о своих проблемах и переживаниях, надо, во-первых, спрашивать, интересоваться и действительно слушать ответы ребенка. Во-вторых, реагировать на них правильно, не лезть с советами, если ребенок о них не просит. Не оценивать ребенка и его действия, не сравнивать с другими детьми и с собой лично. И, конечно, не ругать, иначе вообще какой ребенку смысл вам что-то рассказывать, если вы только усугубляете проблему и его состояние. Ну и вообще, если вы понимаете, что у вас нет контакта с вашим ребенком-школьником, приложите просто все силы, чтобы его наладить. И если не получается, обращайтесь к психологу, он поможет найти подход».
В России хотят создать систему борьбы с травлей в школах. Выявлять такие факты депутаты предлагают учителям, психологам и родителям. Парламентарии предлагают создать специальную службу, которая будет рассматривать случаи издевательств и предотвращать их.