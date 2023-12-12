В России хотят создать систему борьбы с травлей в школах

«Чтобы ребенок делился и рассказывал о своих проблемах и переживаниях, надо, во-первых, спрашивать, интересоваться и действительно слушать ответы ребенка. Во-вторых, реагировать на них правильно, не лезть с советами, если ребенок о них не просит. Не оценивать ребенка и его действия, не сравнивать с другими детьми и с собой лично. И, конечно, не ругать, иначе вообще какой ребенку смысл вам что-то рассказывать, если вы только усугубляете проблему и его состояние. Ну и вообще, если вы понимаете, что у вас нет контакта с вашим ребенком-школьником, приложите просто все силы, чтобы его наладить. И если не получается, обращайтесь к психологу, он поможет найти подход».