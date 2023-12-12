Автоперевозчик Lux Express отправит первый автобусный рейс в Хельсинки 13 декабря в 23:30. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу АО Евролайнс (российское представительство корпорации Lux Express Group).

«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени)», — подчеркнули в пресс-службе.

В Lux Express уточнили, что рейс из столицы Финляндии в Петербург намечен на 21.30 13 декабря.