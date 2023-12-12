СМИ: первый автобус в Хельсинки из Петербурга отправится 13 декабря
Автоперевозчик Lux Express отправит первый автобусный рейс в Хельсинки 13 декабря в 23:30. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу АО Евролайнс (российское представительство корпорации Lux Express Group).
«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени)», — подчеркнули в пресс-службе.
В Lux Express уточнили, что рейс из столицы Финляндии в Петербург намечен на 21.30 13 декабря.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил ранее, что на российско-финской границе в ночь на 14 декабря будут открыты КПП «Ваалимаа» и «Ниирала».
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