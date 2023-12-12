Первый елочный базар открылся в Подмосковье

«Сегодня в присутствии местных жителей и гостей мы торжественно открыли первый елочный базар на территории Московской области. Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводятся в сообщении.