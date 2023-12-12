В Уфе воспитателя частного детсада уличили в жестоком обращении с ребенком с ДЦП

«Воспитатель весь час лазила в своем телефоне, никто не подходил ни к детям, ни к сыну. Затем воспитательница подошла к сыну, отодвинула стол и потащила его по комнате, было видно, что сын плачет и сопротивляется. В конце она толкнула его. Я забрала сына из сада. По словам сына, воспитатель тащила его в угол за то, что он плакал. Синяков не было, но, по словам сына, ему было больно», — отметила родительница.