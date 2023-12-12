Жителей и гостей Сочи предупредили о сильных ливнях на курорте

В Сочи метеорологи спрогнозировали в ближайшие дни сильные дожди. В связи с непогодой мобилизованы оперативные городские службы, об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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Ливни на территории Сочи ожидаются с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря.

"По поручению мэра курорта Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - рассказали в администрации города.