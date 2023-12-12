Путин ввел серьезные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1,5 миллионов рублей за нарушение размещения личных данных. Вечерняя Москва
Речь в документе идет о сборе биометрии и другой персональной информации. Российская газета
Новый закон распространяется на банки, МФЦ и иные организации, работающие с такой информацией. Отмечается, что должностных лиц будут наказывать штрафами в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Протоколы о правонарушениях смогут оформлять специалисты Банка России и Роскомнадзора. News.ru
Кроме того, закон увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие. Штрафы для граждан составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (ранее от 6 тыс. до 10 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (ранее от 20 тыс. до 40 тыс. рублей) и для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. (ранее от 30 тыс. до 50 тыс. рублей). ТАСС