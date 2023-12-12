Путин ввел серьезные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1,5 миллионов рублей за нарушение размещения личных данных. Вечерняя Москва

Речь в документе идет о сборе биометрии и другой персональной информации. Российская газета

Новый закон распространяется на банки, МФЦ и иные организации, работающие с такой информацией. Отмечается, что должностных лиц будут наказывать штрафами в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Протоколы о правонарушениях смогут оформлять специалисты Банка России и Роскомнадзора. News.ru