Общественный деятель Руслан Панкратов получил убежище в России

По ее словам, в октябре экс-депутат Рижской городской думы обратился в УМВД России по Калининградской области с просьбой оказать содействие в получении временного убежища на территории РФ, которое, в результате рассмотрения, ему было предоставлено, передает ТАСС .

Панкратов в Латвии неоднократно выступал в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. В отношении экс-депутата было выдвинуто несколько обвинений, в том числе в разжигании межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года Панкратов был арестован, но через пять месяцев отпущен под залог.