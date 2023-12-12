МВД: Общественный деятель Руслан Панкратов получил убежище в России
Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель Руслан Панкратов, сбежавший из Латвии в Россию из-за угрозы уголовного преследования, получил убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в октябре экс-депутат Рижской городской думы обратился в УМВД России по Калининградской области с просьбой оказать содействие в получении временного убежища на территории РФ, которое, в результате рассмотрения, ему было предоставлено, передает ТАСС.
Волк напомнила, что Панкратов преследуется властями Латвии за публичную поддержку СВО на Украине и отстаивание интересов русскоязычного населения.
Панкратов в Латвии неоднократно выступал в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. В отношении экс-депутата было выдвинуто несколько обвинений, в том числе в разжигании межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года Панкратов был арестован, но через пять месяцев отпущен под залог.
Ранее Панкратов, сбежавший из Латвии из-за угрозы уголовного преследования, запросил политическое убежище в России.