Иноагента Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 609 тысяч рублей
Второй Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого* на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на 2 года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.
Ранее иноагент Кагарлицкий* был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.
*Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.
*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов