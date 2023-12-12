Иноагента Бориса Кагарлицкого* оштрафовали на 609 тысяч рублей

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на 2 года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.