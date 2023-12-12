Аэропорты в России оснастят средствами противодействия БПЛА

Начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. RT на русском
"Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам", - сказал он. ТАСС
Также, по словам Мартыненко, ведомство намерено оснастить аэропорты системами обеспечения информационной безопасности инфраструктуры. Российская газета