В Росгвардии посчитали стоимость охраны всех школ в России

Для охраны всех учебных заведений в стране понадобится тратить порядка 600 млрд рублей каждый год, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.

Вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения изучался два года назад, на это понадобится порядка 700 тыс. новых сотрудников и около 600 млрд рублей ежегодно, сказал Пышкин, передает ТАСС.

По его словам, это сложно сделать, поскольку это создаст нагрузку на бюджет. Сейчас же учащиеся находятся под защитой ЧОП, в учреждениях есть рамки металлодетекторов и установлены тревожные кнопки.