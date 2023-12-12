В Росгвардии оценили охрану всех учебных объектов в России в 600 млрд в год

Для охраны всех учебных заведений в стране понадобится тратить порядка 600 млрд рублей каждый год, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.

В Росгвардии посчитали стоимость охраны всех школ в России
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Вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения изучался два года назад, на это понадобится порядка 700 тыс. новых сотрудников и около 600 млрд рублей ежегодно, сказал Пышкин, передает ТАСС.

По его словам, это сложно сделать, поскольку это создаст нагрузку на бюджет. Сейчас же учащиеся находятся под защитой ЧОП, в учреждениях есть рамки металлодетекторов и установлены тревожные кнопки.

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На прошлой неделе школьница в Брянске открыла стрельбу в учебном учреждении. Суд отправил под арест директора и сотрудницу охранявшего школу ЧОПа. Замдиректора гимназии поместили под домашний арест.

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