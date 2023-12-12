В Росгвардии посчитали стоимость охраны всех школ в России

В Росгвардии оценили охрану всех учебных объектов в России в 600 млрд в год
Для охраны всех учебных заведений в стране понадобится тратить порядка 600 млрд рублей каждый год, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.
Вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения изучался два года назад, на это понадобится порядка 700 тыс. новых сотрудников и около 600 млрд рублей ежегодно, сказал Пышкин, передает ТАСС.
По его словам, это сложно сделать, поскольку это создаст нагрузку на бюджет. Сейчас же учащиеся находятся под защитой ЧОП, в учреждениях есть рамки металлодетекторов и установлены тревожные кнопки.
На прошлой неделе школьница в Брянске открыла стрельбу в учебном учреждении. Суд отправил под арест директора и сотрудницу охранявшего школу ЧОПа. Замдиректора гимназии поместили под домашний арест.
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