Умер народный артист России актер Муталип Давлетмирзаев

10 декабря ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Муталип Давлетмирзаев - директор школы Руслан Вахитович из "Горской новеллы".

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Давлетмирзаев - народный артист Чечено-Ингушской АССР (звание присвоено в 1977-м) и народный артист РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского 1983 года и Государственной премии Чечено-Ингушской АССР.

Муталип Давлетмирзаев родился 18 апреля 1939 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Островского. С 1962 года с перерывом был актером грозненского Чеченского государственного драматического театра имени Нурадилова.

Сыграл в картинах "Когда отзовется эхо" и "Приказано забыть".

Некролог опубликован на сайте его театра.