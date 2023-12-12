Стало известно о состоянии здоровья худрука Малого театра Юрия Соломина
В состоянии здоровья художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина наблюдается положительная динамика. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Она подчеркнула, что сейчас Юрий Соломин все еще пребывает в госпитале, однако уже обсуждается его возможная выписка из медицинского учреждения.
— Есть положительная динамика, уже даже идет вопрос о выписке. Не могу утверждать, что это произойдет в ближайшее время, потому что врачи должны провести необходимые обследования и принять решение, но динамика положительная, — рассказала Тамара Михайлова агентству городских новостей «Москва».
О том, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, стало известно 6 ноября. Позднее эту информацию подтвердили в Малом театре. По словам Михайловой, народный артист СССР потерял сознание на улице, когда садился в машину.
По данным СМИ, 14 ноября у художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Незадолго до этого директор Малого театра заявила, что ухудшений в состоянии здоровья Юрия Соломина нет.
Татьяна Михайлова также рассказала, что в состоянии Соломина наметилось улучшение. Она также добавила, что навестила народного артиста, и, по сравнению с пятницей, 10 ноября, когда директор была у него в прошлый раз, состояние действительно стало лучше.
В конце ноября стало известно, состояние художественного руководителя театра Юрия Соломина улучшилось, однако о выписке из больницы речи тогда не шло.