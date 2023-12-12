Стало известно о состоянии здоровья худрука Малого театра Юрия Соломина

В состоянии здоровья художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина наблюдается положительная динамика. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказала директор театра Тамара Михайлова.

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Она подчеркнула, что сейчас Юрий Соломин все еще пребывает в госпитале, однако уже обсуждается его возможная выписка из медицинского учреждения.

— Есть положительная динамика, уже даже идет вопрос о выписке. Не могу утверждать, что это произойдет в ближайшее время, потому что врачи должны провести необходимые обследования и принять решение, но динамика положительная, — рассказала Тамара Михайлова агентству городских новостей «Москва».

О том, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, стало известно 6 ноября. Позднее эту информацию подтвердили в Малом театре. По словам Михайловой, народный артист СССР потерял сознание на улице, когда садился в машину.

По данным СМИ, 14 ноября у художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Незадолго до этого директор Малого театра заявила, что ухудшений в состоянии здоровья Юрия Соломина нет.

Татьяна Михайлова также рассказала, что в состоянии Соломина наметилось улучшение. Она также добавила, что навестила народного артиста, и, по сравнению с пятницей, 10 ноября, когда директор была у него в прошлый раз, состояние действительно стало лучше.