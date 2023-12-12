Опрос: более 40 процентов россиян затапливали соседи

Проведен опрос, как россияне общаются с соседями по дому. Выяснилось, что только треть общаются со своими соседями по этажу. При этом столько же получали помощь от них в сложных ситуациях, а почти половину затапливали.

Так, почти половина респондентов (42%) рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда соседи сверху их заливали, пишут «Известия».

В целом россияне готовы решать проблемы с соседями дипломатическим путем, об этом рассказала половина опрошенных. Пятая часть при возникновении конфликтных ситуаций предпочла бы попросить помощи у третьей стороны, а 15% обратились бы за решением только в УК.

Основными поводами для поддержания близких отношений с соседями опрошенные назвали желание общения и поддержания социальных связей (42%), взаимопомощь и поддержку (26%), а также создание безопасной обстановки в доме (18%).