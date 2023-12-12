В Чите встретили поезд Деда Мороза
Главный новогодний волшебник России продолжает свое путешествие по стране. Поезд Деда Мороза добрался до Забайкальского края.
На вокзале Читы сказочный дедушка со своей внучкой Снегурочкой и волшебными помощниками устроили праздник для детей и их родителей. Желающих познакомиться с настоящим Дедом Морозом не остановил даже сильный мороз. Согревались танцами и песнями.
"Дед Мороз, как и полагается сказочному волшебнику, собрал желания ребятишек в свой сундук, чтобы исполнить их ровно в полночь 31 декабря!" - рассказали о встрече в Telegram-канале правительства Забайкалья.
Из столицы края поезд отправился в город Петровск-Забайкальский.