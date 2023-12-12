В Чите встретили поезд Деда Мороза

На вокзале Читы сказочный дедушка со своей внучкой Снегурочкой и волшебными помощниками устроили праздник для детей и их родителей. Желающих познакомиться с настоящим Дедом Морозом не остановил даже сильный мороз. Согревались танцами и песнями.