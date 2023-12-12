Между Сахалином и материком восстановили морское сообщение

Паромная переправа Холмск - Ванино , соединяющая Сахалин и материковую часть страны ( Хабаровский край ), возобновила работу после ремонта и неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что 7 декабря паромную переправу закрыли в связи с ремонтом подъемно-переходного моста в порту Ванино. Движение судов планировалось возобновить 12 декабря. 8 декабря в Сахалинскую область и Хабаровский край пришел циклон. Из-за шторма в Татарском проливе спасатели дополнительно объявили о невозможности курсирования паромов по линии Холмск - Ванино.