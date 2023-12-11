Эксперт рассказала, что за упавший на голову снег можно получить компенсацию

Россияне могут получить денежную компенсацию за упавшие на голову с крыши снег и сосульки, рассказала в интервью «Радио 1» руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова.

Эксперт пояснила, что прежде всего следует выяснить, на чьем балансе находится здание или балкон, с которых упали сосульки или обрушился снег.

Белехова пояснила, что за крыши многоквартирных домов несут ответственность УК, ТСЖ либо ЖСК.

За балконы отвечают собственники квартир, они обязаны осматривать их и, в случае необходимости, обращаться к сотрудникам управляющих компаний с просьбой убрать наледь. Самостоятельная уборка не допускается, уточнила руководитель ассоциации.

По ее словам, организации обязаны обеспечивать безопасность прохожих и ограждать зоны рядом с домами.