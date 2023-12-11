Мизулина нашла стримеров, собирающих деньги ВСУ

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация выявила несколько десятков стримеров, которые собирают пожертвования с россиян на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом общественный деятель рассказала в своем Telegram-канале.

«Обнаружили 33 аккаунта стримеров, которые собирают донаты с российских пользователей на финансирование ВСУ. Готовим обращение в Генеральную прокуратуру», — написала Мизулина.

Она напомнила, что в России не так давно приняли закон о блокировке подобных ресурсов на территории РФ.