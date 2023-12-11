Режим ЧС ввели в Электростали из-за отсутствия отопления в домах

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Электростали из-за отсутствия отопления в некоторых домах муниципалитета. Об этом понедельник, 11 декабря, сообщила глава округа Инна Волкова.

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По ее словам, это случилось из-за некачественной работы котельной «Восточная», где на постоянной основе не соблюдался температурный график. Из-за этого в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимое тепло.

Все действия, предпринимаемые управляющей компанией котельни для стабилизации ситуации, не приносят необходимого результата. По этой причине было принято решение о введении ЧС в Электростали.

Волкова добавила, что работы по стабилизации ситуации с отоплением запланированы на 12 декабря с 10:00 до 18:00. При этом она отметила в своем Telegram-канале, что при температуре наружного воздуха от пяти до семи градусов ниже нуля работы будут перенесены.