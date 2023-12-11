Госдума рекомендовала распространить «Пушкинскую карту» на многодетные семьи

Госдума рекомендовала кабмину распространить действие "Пушкинской карты" на многодетные семьи. Документ появился в электронной базе нижней палаты. Москва24
"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный проект "Пушкинская карта" в части распространения его действия на многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей)", – говорится в документе. Вечерняя Москва
«Пушкинская карта» выдается бесплатно проживающим в России людям в возрасте от 14 до 22 лет по программе культурного просвещения молодежи. Парламентская газета