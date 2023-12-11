В Санкт-Петербурге определились, куда потратят курортный сбор

В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по развитию туризма, участники обсудили объекты, на которые могут пойти направленные средства.

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Так, на деньги с курортного сбора предложили провести полное благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюна» в Курортном районе — там, в числе прочего, хотят установить небольшие скульптуры балтийский кольчатых нерп. Также рекомендуется сделать вклад в уже начатую реставрацию Московских триумфальных ворот.

Еще один объект — фонтан в Линейном парке, который планируют построить на намываемой территории Василеостровского района. Он должен стать еще одним объектом новой туристской географии Санкт-Петербурга. При этом окончательный перечень объектов будет утверждать правительство города.

Напомним, что Санкт-Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон о действии курортного сбора вступил в силу с 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка сбора. Его установил глава города Александр Беглов по обращениям общественных объединений сферы гостеприимства для подготовки введения курортного сбора.