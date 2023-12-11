В Санкт-Петербурге определились, куда потратят курортный сбор
В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по развитию туризма, участники обсудили объекты, на которые могут пойти направленные средства.
Так, на деньги с курортного сбора предложили провести полное благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюна» в Курортном районе — там, в числе прочего, хотят установить небольшие скульптуры балтийский кольчатых нерп. Также рекомендуется сделать вклад в уже начатую реставрацию Московских триумфальных ворот.
Еще один объект — фонтан в Линейном парке, который планируют построить на намываемой территории Василеостровского района. Он должен стать еще одним объектом новой туристской географии Санкт-Петербурга. При этом окончательный перечень объектов будет утверждать правительство города.
Напомним, что Санкт-Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон о действии курортного сбора вступил в силу с 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка сбора. Его установил глава города Александр Беглов по обращениям общественных объединений сферы гостеприимства для подготовки введения курортного сбора.
Средства могут направлять на развитие туристской инфраструктуры. Ожидается, что с 1 апреля до конца 2024 года удастся собрать примерно 300 млн рублей.