Эксперты рассказали, как выбрать живую ель

Эксперты рассказали, что нужно учесть при покупке живой ели. Специалисты отмечают, что покупать ели только в официальных точках продаж.

© Вечерняя Москва

Ель должна быть однородного изумрудного цвета, иметь выраженный хвойный запах, эластичные ветки, чистый срез без темных пятен. Если на стволе есть трещины, присутствует едкий запах, с дерева сыпятся иголки, то такое дерево не стоит покупать.

На упаковке елки должна быть информация о том, как ее использовать и где она была срублена, передает RuNews24.ru.

В городском округе Щелково спилили главную ель страны. Она украсит Соборную площадь в Москве к Новому году, передает «360».

Главную ель Нового года спиливают в Московской области уже 24 года подряд. Ель простоит на Соборной площади перед Кремлем до 19 января.