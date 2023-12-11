Пранкеры Вован и Лексус снимут сериал по мотивам своей деятельности

"Я думаю, что в ближайшем будущем мы снимем сериал по мотивам нашей деятельности, - сказал он. - И книги, соответственно, тоже должны появиться. Просто времени сейчас на все не хватает. Снимаем программы на телевидении, записываем новые материалы, ходим на мероприятия".